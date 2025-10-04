Kaybolan Kedi İçin Suç Duyurusu

TUNUS'ta diplomat olan eşinin görev süresi biten Esra Uzman, uçakla Türkiye'ye döndüklerinde, havalimanında 4 kedilerinden 3'ünü teslim alırken, diğeri olan 'Tekila' ise kafesinden kaçtığı ileri sürülerek teslim edilmedi. Çift, kedinin ihmal veya kötü muamele sonucu öldüğü iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hava yolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Esra Uzman ve eşi, 31 Ağustos'ta 4 kedileriyle Tunus'tan uçağa bindi. 2 kediyi kabinde taşıyan çift, Tekila ve Momo isimli diğer 2 kediyi kafesleri plastik kelepçeyle mühürlemiş şekilde kargoya teslim etti. İstanbul aktarmalı Ankara'ya dönen çift, havalimanında yanlarındaki 2 kediyle inerken, kargoya verdikleri kedilerden Momo, hava yolu şirketinin temin ettiği başka bir kafeste ve kendi kafesi de kırılmış şekilde teslim edildi. Tekila ise hiç teslim edilmedi. Kedinin kaçtığı ileri sürülürken, bu durum çifte WhatsApp üzerinden bildirildi. Yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen şirketten yazılı açıklama alamayan çift, kedinin ihmal ya da kötü muamele sonucu öldüğü iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hava yolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Esra Uzman, Ankara'ya döndüklerinde şoke olduklarını söyleyerek, Hava yolu şirketine 4 kedi verdik, 3 tane aldık. Kedilerimizden 2'sini kabine, 2'sini de ayrı ayrı kafes içinde kargoya teslim ettik. Kargoya teslim edilen 2 kedimizden biri olan Momo, kafesi kırık ve yanında başka bir kafesle teslim edilirken, Tekila teslim edilmedi. Esenboğa Havalimanı'nda durumla ilgili rapor tutturduk. Orada ertesi gün kedinin bize gönderileceği söylendi. Bize bir numara verdiler, aramamız istendi. Ben, sabah aramaya başladım. Bize o gün içerisinde saat 15.00'te İstanbul'a geleceği, sonra da ilk uçakla Ankara'ya gönderileceği söylendi. Düzenli olarak aramaya devam ettim. Sonrasında gayriresmi şekilde kedimizle ilgili bir fotoğraf gönderildi. Bir kafes fotoğrafı ve 'Kediniz kaçtı' denildi. Ancak kedinin kaçma ihtimali yok. Çünkü her tarafı plastik kelepçe ile kelepçelenmişti. Ben kediyi korunaklı şekilde vermiştim. Öyle bir ihtimal dahi yok. Kedinin bir şekilde öldüğünü düşünüyorum. İhmal nedeniyle ya da kötü muamele nedeniyle, nedeni bilemiyoruz. Çünkü hiçbir açıklama alamadık. Bir şekilde öldüğünü ama üstünün kapatıldığını düşünüyoruz diye konuştu.

'HAKKINI ARAMAK İSTİYORUM'

Hava yolu şirketine kedinin akıbeti için 2 defa dilekçe yazdıklarını ifade eden Uzman, Bu dilekçelerden sonra şirket bizi aradı ve bizdeki Momo için verilen kafesle, Tekila'nın kafesini değiştirmek istediklerini, takas edeceklerini söylediler. Biz bunu yapmak istemedik o sırada. Kendi kafeslerini alıp, kayıp kedim Tekila'nın kafesini verme şartı koydular. Ama zaten benim en doğal hakkım, kedimden bana kalan son eşya. Ben onu her türlü istiyorum zaten. Çok üzgünüm. Hayvanları çok seven bir insanım. Sadece burada değil dışarıda da biz hayvanları besliyoruz. Sokak kedilerine de bakıyoruz. Tunus'ta da besledik. Bugün Hayvanları Koruma Günü, ben hayvanları korumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar bizim vicdanımızı, merhametimizi gösteren canlılar. Benim kedim korunamadı ama başka kediler en azından bu muameleye maruz kalmasınlar istiyorum. Kedimin hakkını aramak istiyorum. Onun için yapabileceğim en son şey bu. Bunun için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk dedi.