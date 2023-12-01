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Kaybolan kadın Belek Mahallesi'nde bulundu

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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 50 yaşındaki kadın, 6 gün sonra Belek Mahallesi'nde bir parkta otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 50 yaşındaki kadın bulundu.

Deniztepesi Mahallesi'ndeki evine geçen cumartesiden bu yana dönmeyen Hülya Ülkü'yü polis ekipleri kaybolduktan 6 gün sonra Belek Mahallesi'nde bir parkta otururken buldu.

Kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, yakınlarına teslim edildi.

Serik ilçesinde 25 Kasım'da evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki kadın için yapılan ihbarın ardından arama çalışması başlatılmıştı. ???????

Kaynak: AA / Yaşam

Hülya Ülkü Antalya Yaşam Haberler

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