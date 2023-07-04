Kaybolan genç 8 yıl sonra bulundu

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 2015'te evinin yakınlarında köpek gezdirirken kaybolan ve o dönem 17 yaşında olan Rudy Farias'e ulaşıldı.

ABC News'e göre, Texas polisi, Houston'un güneydoğusunda kilisenin önünde baygın halde görülen bir kişinin rapor edilmesi üzerine olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kimlik tespiti yapan polis, bu kişinin 8 yıl önce 17 yaşındayken kaybolan Farias olduğunu belirledi.

Yetkililer, Farias'in kayıp olduğu sürede nerede olduğunun henüz bilinmediğini ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Farias 6 Mart 2015'te evinin yakınlarında iki köpeğiyle yürüyüş yaparken kaybolmuş, polis soruşturması sonucunda köpekler bulunurken 17 yaşındaki çocuktan haber alınamamıştı.

Texas arama kurtarma ekiplerine göre, ailesi Farias'e kaybolduğu dönemde depresyon teşhisi konulduğunu, bu sebeple yolunu kaybetmiş olabileceğini ifade etmişti.

Ailesi 2018'de bir akrabanın evinin bahçesinde Farias'i gördükleri şüphesiyle polisten yardım istemiş ancak kayıp çocuğa dair herhangi bir iz bulunamamıştı.??????????????