Kaybolan Büyükbaş Hayvan Ormanda Bulundu
Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan bir büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Hayvan, sahibine teslim edildi.
Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.
İlçeye bağlı Polatbey köyünde yaşayan M.A, bir büyükbaş hayvanının ahırda olmadığını görmesi üzerine kendi imkanlarıyla aramaya başladı.
Hayvanını bulamayan M.A, Kilis İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine köyün çevresinde detaylı arama yapan ekipler, hayvanı köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu.
Hayvan, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşam