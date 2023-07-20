Gaziantep'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serin tuttuğu için şalvara ilgi gösteriyor. Şalvar, hem serin tutan kumaşlardan yapıldığı için hem de geniş yapısından dolayı insanların yaz aylarında kavurucu sıcaklarda ilgisini çekiyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan terziler şalvar üretimini arttırdı. Sipariş üzerine şalvar üretimi yapan terziler vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamaya çalışıyor. Kalitesine göre fiyatında değişiklik olan şalvarlar en yüksek bin 500 TL'ye kadar satılıyor.

Kavurucu sıcaklarda şalvara ilgi arttı

GAZİANTEP Gaziantep'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serin tuttuğu için şalvara ilgi gösteriyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Gaziantep'te yaz aylarının en sıcak günleri yaşanırken vatandaşlar serin tutan kıyafetler arasında şalvara yöneldi. Şalvar, hem serin tutan kumaşlardan yapıldığı için hem de geniş yapısından dolayı insanların yaz aylarında kavurucu sıcaklarda ilgisini çekiyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan terziler şalvar üretimini arttırdı. Sipariş üzerine şalvar üretimi yapan terziler vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamaya çalışıyor. Kalitesine göre fiyatında değişiklik olan şalvarlar en yüksek bin 500 TL'ye kadar satılıyor.

Şalvarın her alanda rahat hissettirdiğini ve kumaşın ince ve serin tutan kumaştan yapıldığını söyleyen Terzi Ökkeş Kaya " Çalışırken, istirahat ederken, otururken şalvarın rahatlığını pantolon vermez. Geniş ve salaş şeklinde giyildiği için şalvar rahat olur. Serin ve ince kumaşları vardır. Onlardan yaptığımız zaman serin tutar" dedi.

"Şalvar kalitesine göre bin 500 TL'ye kadar çıkıyor"

"60 yıldan beri bu mesleğin içerisindeyim. Yaşadığım müddetçe de şalvara rağbet artıyor ve artacak. Genellikle gençler tarafından şalvara giyme isteği daha çok oluyor. Özellikle de yazın satışlarımız çok oluyor yazlar bizim sezonumuz ve daha çok rağbet oluyor diyebilirim. Şalvar 225 liradan başlayarak günün hükmüne ve kumaşın kalitesine göre bin 500 TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.