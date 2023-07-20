Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklara karşı, büyükşehir belediyesi tarafından geliştirilen klimalı otobüs durakları yolculuk yapan vatandaşların serinleme alanı oldu.

Kavurucu sıcaklara klimalı çözüm

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklara karşı, büyükşehir belediyesi tarafından geliştirilen klimalı otobüs durakları yolculuk yapan vatandaşların serinleme alanı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ulaşım sisteminde, yeni bir projeyi de vatandaşların hizmetine sundu. Otobüslerini serin ve güvenli bir yerde beklediklerini aktaran vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. Sıcak bir mevsime sahip Şanlıurfa'da vatandaş odaklı çalışmalar yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde bulunan 18 Mart Caddesi üzerinde inşa ettiği Akıllı Durak ile vatandaşları yazın sıcağından ve kışın soğuğundan koruyacak modern, klimalı durağı hizmete aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla yapımı tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan "Akıllı Durak" ile vatandaşlar sıcak havalarda otobüs beklemekten kurtulmuş olacak. İçerisinde mini bir kütüphanenin ve okuma kitaplarının yer aldığı modern durakta otobüslerini bekleyen vatandaşlar aynı zamanda dilerlerse telefonlarını şarj edebiliyor. Otobüs gelene kadar seçtikleri kitapları klimalı ortamda okuyabiliyor.

Kentin kavurucu sıcaklarında klimalı ortamda kitap okuma imkanı bulduklarını ve telefonlarını şarj edebildiklerini otobüslerini serin ve güvenli bir yerde beklediklerini aktaran vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.