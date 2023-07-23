Kavurucu sıcaklar vatandaşları bunaltıyor

Kavurucu sıcaklar bunaltıyor, vatandaşlar gölgelerde serinliyor

GAZİANTEP - Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Gaziantep'te meydanlar boşalırken, insanlar klimalı ve gölgelik yerlere giderek kavurucu sıcaklardan korunmaya çalışıyor. Sıcak havada yürümek zorunda kalanlar ise çeşme önlerinde suyla serinliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gaziantep'te kavurucu sıcaklıklar insanları bunaltıyor. Günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarda olan ve kavurucu sıcaklıktan bunalan vatandaşlar ise çareyi ağaç altlarına oturarak ve gölgelere uzanarak buluyor. Afrika ve Basra sıcak hava ataklarının ardından üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği günlerde Gaziantep'te gölgede 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar yaşanırken, bölge halkı ise zorunlu olmadığı sürece klimalı ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmıyor. Kentte meydanlar adeta boşalırken, tıklım tıklım görüntülerin ortaya çıktığı tarihi çarşı ve pazar alanlarındaki insan sayısı oldukça düştü. Dışarıya çıkmak ve kavurucu sıcaklarda yürümek zorunda kalanlar ise park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerine ve çeşmelere akın ediyor. Gölgelik alanlarda nefes alan vatandaşlar, çeşmelerden su içerek, hararetini gideriyor.

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise sürekli değişen havalardan şikayetçi oldu