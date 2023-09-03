Kavun Yüklü Kamyonet Çekiciden Düştü, Kavunlar Yola Saçıldı

BURDUR'da arıza yaptığı için çekiciye yüklenen kavun yüklü kamyonet, Antalya Kavşağı'nda çekicinin üzerinden düştü. Araçtaki kavunlar çevreye saçıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinden 9 ton kavun yükleyen adı öğrenilemeyen sürücü, 32 TS 419 plakalı kamyoneti Acıpayam çıkışında arızalanınca Isparta'dan çekici çağırdı. Volkan U.'nun kullandığı çekiciye yüklenen kavun yüklü kamyonet, Burdur-Ankara Karayolu Antalya Kavşağı'nda sürücünün kavşağa süratli girmesi nedeniyle çekicinin üzerinden yola düştü. Kamyonetteki kavunlar çevreye saçıldı.

Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet başka bir çekiciye yüklendi. Dökülen kavunlar ise çağrılan başka bir kamyonetle götürüldü. Kamyonetin yoldan kaldırılması çalışmaları sırasında Antalya-Ankara ve Fethiye-Ankara Karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından yol açıldı.