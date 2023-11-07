Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kavşakta 'U' dönüşü motosiklet sürücüsünü hastanelik etti, kaza anı kamerada

Kavşakta 'U' dönüşü motosiklet sürücüsünü hastanelik etti, kaza anı kamerada

Motosikletin, hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5044 sokakta meydana geldi. Talha Ş., idaresindeki 07 BDC 531 plakalı hafif ticari araca, 5044 sokak kavşağından U dönüşü yaptığı sırada, aynı istikamette ilerleyen Bekir G.'nin kullandığı 07 BGJ 548 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bekir G., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kemerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.