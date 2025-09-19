Kastamonulu Uğur Madenoğlu, El Yapımı Şimşir Kaşıklarıyla Kent Turizmine Katkı Sağlıyor

KASTAMONU'da yöresel ürünler dükkanı işleten Uğur Madenoğlu (38), köylülerin ürettiği el yapımı şimşir kaşıkları satarak, kent turizmine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin ağaç varlığı bakımından en zengin illerinden biri olan Kastamonu'da, nesiller boyu aktarılan şimşir kaşık yapımı bitme noktasına geldi. Üretimde yerel halkın yetersiz kalması nedeniyle, bölgede yetişen, ceviz, armut, kayın gibi ağaçlardan üretilen şimşir kaşık, sepetlik, tarak, kepçe gibi ürünlerin yerini ithal ürünler almaya başladı. Kastamonu Bakırcılar Çarşısı'nda bu ürünleri satarak geçimini sağlayan Uğur Madenoğlu, dedesi ve babasından devraldığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Madenoğlu, dükkanında köylülerin ürettiği ürünleri satarak kent turizmine katkıda bulunuyor.

'ÜRETİMİ HEP YAŞLI AMCALAR YAPIYOR'

Madenoğlu, "Ahşap ürünler, hediyelik eşya, doğrama tahtaları, sunum tahtaları, şimşir kaşıklar, şimşir taraklar, oklava, yaslağaç, bisleğeç, bu ürünleri köylüyle şehirli arasında bir köprü kurarak satışını yapıyoruz. Ürünlerimizden kaşıklarımız mesela, Şenpazar ilçesinde yapılıyor. Şimşir kaşık, şimşir tarak, ceviz, armut, kayın ağacından, kestane ağacından, farklı farklı ağaçlardan, sanatın duayenleri, ustaları tarafından yapılarak bizlere getiriyorlar. Bu üretimi hep yaşlı amcalar yapıyor. Bunlar da rahmetli olduklarında sanat ölüyor. Biz de bu sanatı öldürmemek istiyoruz. Ben bu amcalardan ürün alırken hep değerinin üzerinde almaya çalışıyorum" dedi.