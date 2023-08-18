Kastamonu-Taşköprü Karayolunda Araç Yangını
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Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde seyir halindeki araç motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde seyir halindeki araç motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunda Mehmet Çetin idaresindeki 34 DN 2219 plakalı otomobil, Eşen köyü mevkiinde seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Elektrik tesisatından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangına Kastamonu Şeker Fabrikası itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam