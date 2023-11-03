Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki yangında zarar gören 53 yapının enkazı kaldırılıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde meydana gelen yangında zarar gören 53 yapının enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Köyün muhtarı Osman Namlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları talihsiz olayın yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yangın bölgesinde 3 gündür enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Namlı, şunları kaydetti:

"Kepçeler ve kamyonlar çalışıyor. Allah'ın izniyle burasının bir hafta içerisinde temizleneceğini düşünüyoruz. Ondan sonra yetkililer gelip gerekli çalışmaları yapacaklar. Yanan evlerin sahiplerinden 14'ünün ikameti burada. Diğer arkadaşlar ise yazlık. Şu anda burada duran ailelerin hiçbir ihtiyacı kalmadı. Samanından hayvan yemine kadar her şey temin edildi."

Yağcılar Köyü Derneği Başkanı Nejdet Aykıroğlu da büyük bir yangın felaketi yaşadıklarını dile getirdi.

Yangının ardından devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu belirten Aykıroğlu, "Bundan sonrası için de hep birlikte köyümüzün yaralarının sarılması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Türkiye'nin her yerinden köyümüzde olan felaketi duydular ve her yerden telefonlar alıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.

Yağcılar köyünde 25 Ekim'de çıkan ve evlerin birbirine yakın olması nedeniyle büyüyen yangında 53 yapı zarar görmüştü.