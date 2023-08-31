Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir tır devrildi ve sürücü hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün durumu iyi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.
Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücüye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale yapıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam