Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir tır devrildi ve sürücü hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün durumu iyi.