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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinde yaralı halde karaca bulundu. Belediye ekipleri tarafından hayvan ambulansına alınan karaca, jandarma eşliğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi altına alınan karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediye ekipleri tarafından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinde yaralı halde karaca bulundu. Belediye ekipleri tarafından hayvan ambulansına alınan karaca, jandarma eşliğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi altına alınan karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Jandarma Yaşam Haberler

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