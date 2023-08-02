Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinde yaralı halde karaca bulundu. Belediye ekipleri tarafından hayvan ambulansına alınan karaca, jandarma eşliğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi altına alınan karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediye ekipleri tarafından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinde yaralı halde karaca bulundu. Belediye ekipleri tarafından hayvan ambulansına alınan karaca, jandarma eşliğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi altına alınan karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - KASTAMONU