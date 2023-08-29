Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaybolan yaşlı vatandaş ormanda ölü bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki K.Ö., 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda K.Ö.'nün cesedi ormanlık alanda bulundu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 gün önce kaybolan 79 yaşındaki vatandaş, jandarma ekiplerince ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki K.Ö., 2 önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan arama çalışmaları neticesinde JAK timi, arama kurtarma ve iz takip köpeği görevlendirildi. İki gün boyunca Araç ilçesinde kırsal alanda arama yapan jandarma ekipleri, K.Ö.'yü ormanlık alanda ölü olarak buldu.

K.Ö.'nün cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - KASTAMONU