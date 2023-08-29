Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Araç ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki K.Ö'nün 2 gün önce evine dönmemesi üzerine jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda K.Ö'nün cesedi ormanlık alanda bulundu ve morga kaldırıldı.