Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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Araç ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki K.Ö'nün 2 gün önce evine dönmemesi üzerine jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda K.Ö'nün cesedi ormanlık alanda bulundu ve morga kaldırıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Araç'ta yaşayan 79 yaşındaki K.Ö'nün 2 gün önce evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucu JAK timleri ve iz takip köpeği tarafından K.Ö'nün cesedi ormanlık alanda bulundu.
K.Ö'nün cesedi Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Yaşam