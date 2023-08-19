Kastamonu İhsangazi'de Tarlada Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - KASTAMONU