Kastamonu'da Yol Kenarında Alaca Ayı Görüntülendi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir vatandaş yol kenarında gördüğü alaca ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip, 'koca oğlan' diye seslendi. Ayının nadir görülen türler arasında yer aldığı belirtildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir vatandaş yol kenarında gördüğü alaca ayıyı cep telefonu ile görüntüleyip, 'koca oğlan' diye seslendi.

İnebolu-Küre karayolunda aracı ile seyir halinde olan Muharrem Efe Hasanbeşe, yol kenarındaki istinat duvarının üzerindeki alaca ayıyı gördü. Aracını durduran Hasanbeşe, kendisinden korkarak kaçan ayıya, 'koca oğlan' diye seslenerek sohbet etmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Ayının ağaçların arasında, gözden kaybolduğu görüldü.

Alaca ayının nadir görülen türler arasında yer aldığı öğrenildi. - KASTAMONU