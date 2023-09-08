Kastamonu'da Yaya-Motosiklet Kaza: Yaya Yaşamını Kaybetti

Kastamonu ilinde karşıya geçmek isteyen bir yayaya motosiklet çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı ancak yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından yaya defnedildi.

Kastamonu'da karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 Eylül'de Kastamonu il merkezi Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Nuran Demirci'ye, Fatih D.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan Nuran Demirci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nuran Demirci, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Demirci'nin cenazesinin, İnebolu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi. - KASTAMONU