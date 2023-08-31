Kastamonu'da Yatalak Kadın Evinden Çıkartılmak İstendi

Tadilat sebebiyle evden çıkartılacak olan engelli kadın, ev bulamazsa sokakta kalacak

Evsiz kalan engelli kadın yardım istedi

KASTAMONU - Kastamonu'da belden aşağısı felçli olan yatalak kadın, tadilat sebebiyle 1,5 yıldır oturduğu evinden çıkartılmak isteniyor. 1 ay süre tanınan engelli kadın, yüksek kiralar sebebiyle ev bulamazsa sokakta kalacağını söyleyerek yardım istedi.

Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi'nde Fedakar Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaklaşık 1,5 yıldır yaşayan bedensel engelli Nuran Karakuş, oturduğun evin tadilata girmesi sebebiyle ev sahibi tarafından evden çıkartılmak isteniyor. Evin kirişlerinin, duvarlarının ve zemininin rutubet sebebiyle çürümeye başlamasından ötürü evi tadilat yaptıracağını söyleyen ev sahibi, belden aşağısı felçli olan Nuran Karakuş'a bir ay süre tanıyarak evden çıkmasını istedi. 20 gündür engel durumundan ötürü binaların giriş katlarında ev arayan Nuran Karakuş, kira fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ev bulamadı. Bakım ücreti ve engelli maaşıyla geçimini sağlayan Nuran Karakuş, kalacak bir yer bulamadığı taktirde ev sahibinin kendisini çıkaracağını ve sokakta kalacağını belirterek, yardım istedi. Ben bakım ücreti ve engelli maaşı alıyorum. Bu parayla geçimimi sağlıyorum. Ben kendim ilaç kullanıyorum, engel durumumdan dolayı bez kullanıyorum. İlaç ve bez parasından kalan parayı da kirama ödüyorum, diğer ihtiyaçlarını görüyorum. Bu para da yetmiyor artık. Allah rızası için bana giriş kattan bir ev ya da kiramı ödemek için bir yardım bekliyorum" dedi.

"Ev arıyorum, kiralar çok yüksek, kalacak bir yer bulamadım"

Kiraların çok yüksek olması sebebiyle kalacak bir yer bulamadığını ifade eden Karakuş, "Nisan ayında kontratım yenilendi ve 1,5 yıldır burada kalıyordum. Bin 350 TL kira ödüyordum. Ev arıyorum, kiralar yüksek, çok pahalı. Duyarlı vatandaşlarımızdan hayatımı idam ettirebilmek için yardım bekliyorum. Ben bu evden çıkınca kiramı, bakım ücreti ve engelli maaşıyla ödeyemem. Zaten benim sürekli kullandığım ilaçlarım var, yatalak olduğum için yaralarım var. Maddi durumum kısıtlı olduğu için yardım istiyorum" diye konuştu.

"Böyle giderse de sokakta kalacağım"

"Bana verilen bir ay sürenin 15-20 günü geçti, ev arıyorum ama engel durumuma göre de bir ev bulamadım" ifadelerine yer veren Karakuş, "Engelli olduğum için giriş katta oturabiliyorum, fakat birinci katta olur, onun içinde asansörün büyük olması gerekiyor. Tekerlekli sandalye ile asansöre girebilmem gerekiyor. Kiralar çok yüksek, bir yer tutamadım şimdiye kadar, böyle giderse de sokakta kalacağım" şeklinde konuştu.