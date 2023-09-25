Kastamonu'da Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gideros koyunda bir vatandaş tarafından yaralı halde çakal bulundu. Çakalın yanına giden vatandaş, hayvanı bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı. Olay yerine çağrılan Doğa Koruma ve Milli Park Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaralı çakala ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı çakal daha sonra tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner kliniğindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çakalın doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - KASTAMONU