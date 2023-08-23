Kastamonu'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Akdivan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kesim yapan Mesut Tekeli'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Tekeli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Yaşam