Kastamonu'da traktör kazası: Kadın sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, 5 metre yükseklikten evin bahçesine düşen traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 5 metre yükseklikten evin bahçesine düşen traktörün altında kalan kadın sürücü, hayatını kaybetti.

Olay, Hanönü ilçesine bağlı Vakıf Geymene Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canan Aldaç idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Traktörün altında kalan Canan Aldaç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aldaç'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU