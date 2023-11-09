Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında traktör ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişiden biri, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Satı Emiralioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu-Sinop kara yolunun Hasköy mevkiinde dün, Mehmet Şerif Gülmez yönetimindeki kamyonet ile Halil Emiralioğlu idaresindeki ağaç yüklü traktör çarpışmış, kazada Satı Emiralioğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.