Kastamonu'da traktör ile kamyonet çarpışması: 5 yaralı
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Kastamonu'da meydana gelen traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Şerif Gülmez yönetimindeki 37 AAP 325 plakalı kamyonet ile Halil Emiralioğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen ağaç yüklü traktör, Kastamonu-Sinop kara yolunun Hasköy mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Satı, Satiye ve Fedim Emiralioğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kazanın ardından alev alan kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam