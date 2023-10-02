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Kastamonu'da traktör devrildi, sürücü yaralandı

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Traktör sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani'de Kadirbey Mahallesi Ahmetoğlu Mevkiinde Bünyamin Alioğlu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde devrildi. Kazada traktör sürücüsü Bünyamin Alioğlu traktörün altında kalarak yaralandı. Traktörün altında sıkışan sürücü, Devrekani Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yaralı sürücü Bünyamin Alioğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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