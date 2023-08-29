Kastamonu'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Balcı hayatını kaybetti. Olay, Selalmaz köyünde meydana geldi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Selalmaz köyü ormanlık alanında kesim yapan Ahmet Balcı (44) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin yardımı ile traktörün altından çıkarılan Balcı, ambulansla Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Yaşam