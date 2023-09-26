Kastamonu'da traktör devrildi, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazım Yıldız (71) idaresindeki 37 RA 807 plakalı traktör, Hasanağa köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Traktörün sürücüsü ile eşi Şükriye Yıldız (69) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk kaldırıldı. Yaralılardan Şükriye Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KASTAMONU