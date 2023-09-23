Kastamonu'da trafik kazaları kamerada

Kastamonu'da sürücülerin dikkatsizliği sebebiyle yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Kastamonu'da yaşanan iki trafik kazasının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri paylaşıldı. Ağlı ilçesi kavşağında meydana gelen iki ayrı trafik kazası, sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi.

İlk kazada, Cide istikametinde hızlı bir şekilde seyir halinde olan otomobil, aynı hızla yolun karşısına geçmek isteyen pikaba çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile pikap metrelerce sürüklenerek durabiliyor.

Diğer kazanın kameralara yansıyan görüntülerinde ise aynı istikamette seyir halinde olan otomobillerden biri bir anda kavşaktan dönmek istiyor. Arkada seyir halinde olan otomobil ise bir anda dönmek isteyen otomobile çarpıyor. Savrulan iki otomobil de refüje çıkıyor. - KASTAMONU