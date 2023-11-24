Kastamonu'da Tır Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarpan bir yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tır çarpan yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, S.K'nin kullandığı 42 CEK 08 plakalı tır, Ankara Caddesi Şehrişahane Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Demiral'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demiral yaşamını yitirdiğini belirledi.
Demiral'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam