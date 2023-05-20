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Kastamonu'da TCG Ereğli Karakol Gemisi yoğun ilgi gördü

Kastamonu'da TCG Ereğli Karakol Gemisi yoğun ilgi gördü

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ziyarete açılan TCG Ereğli Karakol Gemisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gemiyi ziyaret edenler bilgi alarak fotoğraf çektirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ziyarete açılan TCG Ereğli Karakol Gemisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Bölge Komutanlığı Limanı'nda görev yapan TCG Karadeniz Ereğli (P-1214) Karakol Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi. İnebolu Limanına konuşlandırılan mili gemi TCG Karadeniz Ereğli, vatandaşların ziyaretine açıldı. 4 subay, 8 astsubay, erbaş ve erlerle toplam 35 personelin görev yaptığı TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisini ziyaret eden vatandaşlar, bilgi alarak fotoğraf çektirme fırsatı buldu. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zonguldak Karadeniz Kastamonu Ereğli Yaşam Haberler

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