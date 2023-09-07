Kastamonu'da Tarlada Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarıçayırcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen sebeple tarlada anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU