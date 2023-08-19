Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Kuzeykent Mahallesi'nde seyir halinde olan yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü, alev alev yandı. Yanan otobüsten geriye hurda yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Bulvarı üzerinde Volkan Açıkgöz idaresindeki 34 GDV 813 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yolcu almak için gittiği sırada henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden otobüs sürücüsü Volkan Açıkgöz, otobüsü yol kenarında durdurarak araçtaki muavin ve yedek şoförü de tahliye etti. Kısa sürede yangın büyüyerek alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcu otobüsünden ise geriye sadece hurda yığını kaldı.

Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu. - KASTAMONU