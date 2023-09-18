Kastamonu'da samanlık ve baraka yangını

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında samanlık, baraka ve 100 balya zarar gördü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde samanlık ve baraka yandı.

Kıyıdibi köyünde henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın, Hidayet Öztürk'e ait samanlık ve barakaya sıçradı.

Köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında samanlık, baraka ve 100 balya zaman zarar gördü.