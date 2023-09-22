Kastamonu'da pikap kaza yaptı, sürücü yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir pikap sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Samsun karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AGE 401 plakalı Mitsubishi marka pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam