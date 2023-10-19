Kastamonu'da Muhtarlar Günü Programı Düzenlendi

Kastamonu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.

Kastamonu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şatırgil ve Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Metin Kuşçu tarafından Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.