Kastamonu'da Motosiklet Yangını
Kastamonu'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangında sürücü, yangın söndürme tüpü bulmak için çevreden yardım istedi ancak motosiklet gözleri önünde yandı.
Kastamonu'da seyir halindeki motosiklette yangın çıktı. Motosiklet sürücüsü, yoldan geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aradı, bulamayınca motosikleti gözleri önünde yandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde İ.A.'ya ait plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken alev aldı. Yol kenarında durdurduğu motosikletinin üzerinden atlayarak yanmaktan kurtulan sürücü İ.A., çevreden geçen otomobilleri durdurarak yangın söndürme tüpü istedi. İ.A., durdurduğu araçlarda yangın söndürme tüpü bulamayınca motosikletteki yangın giderek büyüdü. Bir süre sonra durdurduğu araçta yangın söndürme tüpü bulabilen İ.A., vakit kaybetmeden motosikletinde çıkan yangını söndürdü. Yangında motosiklet büyük oranda hasar aldı. - KASTAMONU