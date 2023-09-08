Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti
Kastamonu'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Nuran Demirci, yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ağır yaralanan Demirci, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirci'nin cenazesi İnebolu ilçesinde defnedildi.
Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya, yaşam mücadelesini kaybetti.
Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde Fatih S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet 5 Eylül'de, yolun karşısına geçemeye çalışan Nuran Demirci'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demirci, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşam mücadelesini kaybeden Demirci'nin cenazesi, İnebolu ilçesinde toprağı verildi.
Kaynak: AA / Yaşam