Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Nuran Demirci, yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ağır yaralanan Demirci, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirci'nin cenazesi İnebolu ilçesinde defnedildi.