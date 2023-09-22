Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen motosiklet kazasında bir sürücü hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kastamonu'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aktekke Mahallesi Hastaneüstü Sokak'ta Baturay Sefa Dalkavukoğlu (30) idaresindeki 37 ACC 303 plakalı motosiklet ile Barış Ş. (29) yönetimindeki 06 CKY 438 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kafasında kask bulunmayan Baturay Sefa Dalkavukoğlu ağır yaralanırken, kaskı takılı olan Barış Ş. ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Dalkavukoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dalkavukoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU