Kastamonu'da Köyde Çıkan Yangında 7 Ev ve 3 Samanlık Kül Oldu
Kastamonu'nun araç ilçesinde bulunan Tavşanlı köyünde çıkan yangında 7 ev ve 3 samanlık alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'da köy yangını: 7 ev, 3 samanlık alevlere teslim oldu
KASTAMONU - Kastamonu'nun araç ilçesinde bir köyde çıkan yangında 7 evive 3 samanlık alevlere teslim oldu. Köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay Kastamonu'nun araç ilçesi Tavşanlı köyü sarmaşık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde çıkan yangın 6 ev ve 3 samanlığa daha sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam