Kastamonu'da Köyde Çıkan Yangında 7 Ev ve 3 Samanlık Kül Oldu

Kastamonu'nun araç ilçesinde bulunan Tavşanlı köyünde çıkan yangında 7 ev ve 3 samanlık alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da köy yangını: 7 ev, 3 samanlık alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun araç ilçesinde bir köyde çıkan yangında 7 evive 3 samanlık alevlere teslim oldu. Köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay Kastamonu'nun araç ilçesi Tavşanlı köyü sarmaşık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde çıkan yangın 6 ev ve 3 samanlığa daha sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.