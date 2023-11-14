Kastamonu'da kaza yapan sürücü, aracın kapılarını kilitleyerek eve gitti
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Kastamonu-Cide karayolu Kazallı köyü mevkiinde meydana gelen kazada sürücü, aracın kapılarını kilitleyerek olay yerinden ayrıldı.
Kastamonu'da kaza yapan sürücü, aracın kapılarını kilitleyerek eve gitti.
Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Kazallı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ACD 527 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde durabildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü, aracın kapılarını kilitleyerek evine gitti. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam