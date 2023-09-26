Kastamonu'da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait otobüs alev alev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda seyir halindeki İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait otobüs alev alev yandı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cenaze götürdüğü Muş'tan İstanbul'a dönen 34 BDD 524 plakalı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine ait yolcu otobüste yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs sürücüsü otobüsten uzaklaşırken kısa sürede yangın büyüyerek alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcu otobüsünden ise geriye sadece hurda yığını kaldı. - KASTAMONU