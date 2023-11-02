Kastamonu'da İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da bir inşaatta çalışan işçi, iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da inşaatta çalıştığı sırada iskeleden dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bir iş yerinin restorasyon ve onarım işlerini yapan Alparslan Çelik, çalıştığı sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Alparslan Çelik, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Çelik kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU