Kastamonu'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinde onarım yapan Alparslan Çelik, iskelede çalışırken dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kastamonu'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde onarım yapan Alparslan Çelik, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Kaynak: AA / Yaşam