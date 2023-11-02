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Kastamonu'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinde onarım yapan Alparslan Çelik, iskelede çalışırken dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.