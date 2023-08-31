Kastamonu'da inşaat halindeki binada genç yaralandı

Kastamonu'da inşaat halindeki bir binada dengesini kaybeden genç, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Kastamonu'da inşaat halindeki binada, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç yaralandı.

Olay, Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binada bulunan 16 yaşındaki N.U.A. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan N.U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU