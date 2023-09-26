Kastamonu'da hafriyat kamyonu alev alev yandı

Kastamonu'da seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin- Kastamonu karayolu Yaralıgöz mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler arasında kalan sürücü, kamyonu durdurarak araçtan atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Devrekani Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU