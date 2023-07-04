Kastamonu'da Genç Adam Balkonda Ölü Bulundu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet eden 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet eden 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Arıca köyüne bağlı Taşgedik Mahallesi'ndeki evinde balkonda oturan Mehmet Ali Topcu'nun başına nereden geldiği belli olmayan ve av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen saçma isabet etti.

Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Topcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından cesedin ve evin çevresinde geniş çaplı inceleme yapıldı.

Topcu'nun cesedi inceleme için Kastamonu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.