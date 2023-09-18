Kastamonu'da domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Kaşçılar köyünde domuz avına çıkan İsmail Güloğlu, av sırasında tüfekten çıkan kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güloğlu, yaşamını kaybetti. Olayın ardından av arkadaşı gözaltına alındı.
Kastamonu'da domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kaşçılar köyünde yaşayan İsmail Güloğlu, arkadaşlarıyla domuz avına çıktı.
Av sırasında tüfekten çıkan kurşunla yaralanan Güloğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güloğlu, hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Güloğlu ile ava çıkan O.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam