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Kastamonu'da Devrilen Ağaç Köy Yolunu Kapattı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde aşırı yağışlar sonucu devrilen bir ağaç, köy yolunu ulaşıma kapattı. Vatandaşlar tarafından kesilerek kaldırılan ağaç sayesinde olası bir kaza önlenmiş oldu.