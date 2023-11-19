Kastamonu'da Devrilen Ağaç Köy Yolunu Kapattı
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde aşırı yağışlar sonucu devrilen bir ağaç, köy yolunu ulaşıma kapattı. Vatandaşlar tarafından kesilerek kaldırılan ağaç sayesinde olası bir kaza önlenmiş oldu.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilerek köy yolunu ulaşıma kapatan ağaç, vatandaşlar tarafından kesilerek kaldırıldı.
Olay, Daday ilçesine bağlı Bezirgan köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış sebebiyle yaşanan toprak yumuşaması neticesinde bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrilmesi sırasında yolda araç olmaması ihtimal bir kazayı önlerken, köy yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki ağaç, vatandaşlar tarafından kesilerek kaldırıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam