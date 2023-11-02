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Kastamonu'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

Kuzeykent Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.